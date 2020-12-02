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Происшествия

В Мичуринске женщина нашла на лестничной клетке истекающего кровью соседа

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии комы
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение из медучреждения о том, что в реанимационное отделение в состоянии комы доставлен житель улицы Промышленной. У мужчины обнаружили множество ссадин и порезов на руках и голове.

Потерпевшего обнаружила на лестничной клетке соседка и обратилась за медицинской помощью.

Полицейские установили, что телесные повреждения причинил сосед потерпевшего – 35-летний ранее судимый житель наукограда. Выяснилось, что мужчины подрались.

- С места происшествия были изъяты следы и орудия совершения преступления, опрошены свидетели и очевидцы. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал