На девяти тамбовских улицах отключат свет

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, жителей областного центра 3 и 4 декабря ждут очередные отключения света. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

3 декабря с 9.00 до 15.00 свет отключат по ул. Лермонтовской, д. 123 А, Б, В, Г, Д.

4 декабря с 9.00 до 16.00 свет отключат по следующим адресам:

по пр. Молодежному, д. 1-31;

по ул. Ушакова, д. 1-43;

по ул. Матросова, д. 18-23;

по ул. Л. Чайкиной, д. 11-19;

по ул. Воронежской, д. 90-138;

по ул. Серова, д. 1-25;

по ул. Районной, д. 10-16;

по ул.Минаевской, д. 1-16.