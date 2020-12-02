Тамбовчанина переехали две фуры

Пешехода друг за другом переехали два большегруза Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием пешехода произошла 1 декабря в 18 часов 38 минут на 114 километре автодороги «Тамбов-Пенза» проходящей по территории Гавриловского района. 37-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сначала сбил большегруз «DAF», под управлением 49-летнего водителя. После этого лежащего на проезжей части мужчину переехал двигавшийся за первой фурой «МАЗ». За рулем этого большегруза находился 57-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», где от полученных травм он скончался.