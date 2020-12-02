В Тамбовской области будет новый прокурор

Александр Гулягин

В Совете Федерации РФ одобрили кандидатуры прокуроров, которые представил на обсуждение Президент Владимир Путин.

- По итогам консультаций комитеты СФ поддержали все кандидатуры, представленные Президентом, - сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Изменения произойдут и в Тамбовской области. Вместо Николая Савруна, который был назначен на должность прокурора нашего региона 2 марта 2020 года, а ранее возглавлял прокуратуру Белгородской области, этот пост займет Александр Гулягин. Он с декабря 2019 года является прокурором Воронежской области. В свою очередь Николай Саврун переместится на его место. Предполагается, что новые назначения состоятся уже в этом месяце.

Александру Гулягину 42 года, он является уроженцем Хабаровского края. В органах прокуратуры работает с 1999 года. Трудовую деятельность начинал следователем прокуратуры Железнодорожного района города Хабаровска, старшим следователем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры города Хабаровска. Работал заместителем прокурора Центрального района города Хабаровска, первым заместителем прокурора Кировского района города Хабаровска, прокурором Вяземского района Хабаровского края, прокурором Центрального района города Хабаровска, заместителем, первым заместителем прокурора Владимирской области. С февраля 2014 года возглавлял прокуратуру Калужской области. С 25 декабря 2019 года по настоящее время - прокурор Воронежской области.

Фото прокуратуры Воронежской области