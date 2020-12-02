В Тамбовской области бешенством заболели козел, бычок и собака

В Тамбовской области выявили три случая заболевания бешенством. В рабочем поселке Ржакса на ул. Садовой опасное заболевание обнаружили у козла, в подворье на ул. Советской в селе Каменка Ржаксинского района бешенство диагностировали у бычка. В областном центре на ул. Сенько нашли больную собаку. На всех неблагополучных территориях сейчас установлен карантин.

- Здесь запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.