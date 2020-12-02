Сотрудник тамбовской колонии получил от заключенного 1,2 миллиона рублей за «поставку» на зону мобильных телефонов

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника одной из исправительных колоний области. Мужчину обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с осени 2018 года по май текущего года УФСИНовец получал от одного из осуждённых денежные средства за пронос для него на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов - мобильных телефонов и комплектующих к ним. Деньги сотруднику колонии или членам его семьи переводил сам осужденный, либо его родные и знакомые через киви-кошелек. Коррупционную схему выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России. Следствию удалось доказать получение сотрудником колонии почти 1 200 000 рублей незаконного денежного вознаграждения.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.