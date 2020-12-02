Коронавирус в Тамбове, последние новости на 2 декабря: прирост больных за сутки составил 127 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 2 декабря, достигло 13459 человек. Из них выздоровели 11413 человек, 102 тамбовчанина умерли, из них 14 за последние сутки. 2 декабря болезнь обнаружили у 127 жителей региона. Среди них 42 мужчины и 77 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, а также восемь детей от 4 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 749 человек, из них диагноз «пневмония» у 721 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.