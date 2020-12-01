Стратегию развития до 2023 года представил Сбер

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил Президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил своё присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, деваи сы). Компания провела одно из самых масштабных a gile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему».