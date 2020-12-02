Волонтеры тамбовского отряда «Лиза Алерт» просят водителей коневозов и грузовиков помочь с транспортом

Недавно поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Тамбовской области стал сотрудничать с конным клубом «Саксония». Теперь помогать искать пропавших людей будут конные расчеты. Правда, волонтеры столкнулись с проблемой отсутствия специального транспорта, который бы доставлял животных к местам поиска.

- Участие конников - важная составляющая поисков на природных участках большой площади. Но, вместе с этим, возникают и дополнительные трудности. Нам требуется помощь для перевозки лошадей к месту поиска. Для транспортировки нужны коневозы или тентовые грузовые автомобили. Конные расчеты состоят из трех животных. Если найдутся желающие помочь, мы будем очень рады, - сказали в поисковом отряде.

Если вы можете предоставить транспорт и помочь, напишите сообщения в официальную группу отряда в соцсети «ВКонтакте» или напрямую старшей конного направления «Лиза Алерт» Тамбовской области.