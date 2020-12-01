ФК «Тамбов» частично погасил задолженность по зарплате перед игроками

В октябре этого года Государственная инспекция труда в Тамбовской области провела внеплановую проверку, касающуюся соблюдения трудового законодательства ассоциацией ФК «Тамбов».

По результатам проверки было установлено, что за июнь-август 2020 года у клуба имеется задолженность по зарплате перед 93 игроками и сотрудниками в размере 55 806 710 руб.

Специалисты выдали руководству футбольного клуба предписание о погашении задолженности перед работниками с учетом выплаты компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы.

В ноябре 2020 года во время очередной проверки трудовые инспекторы установили, что задолженность по зарплате была частично погашена на сумму 16 476 920 руб. При этом перед большей частью футболистов задолженность сохранилась.

В связи с этим трудовая инспекция в ноябре 2020 года выдала работодателю 87 решений о принудительном исполнении обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работникам зарплат на общую сумму 40 492 921 руб.

- В настоящее время 87 решений направлены в Управление федеральной службы судебных приставов, - сообщает Государственная инспекция труда в Тамбовской области. - Ассоциация ФК «Тамбов» привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ, а так же возбуждено административное дело по факту неисполнения предписания в установленный срок по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ.