В Тамбове из-за угрозы бешенства будут отлавливать бездомных собак

Собаколовы будут работать в Советском районе Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Советском районе города Тамбова начнут отлавливать бездомных собак. Постановление «Об оказании содействия в связи с установлением карантина по бешенству животных» приняли в мэрии областного центра. Как следует из документа, это самое содействие будет оказано управлению ветеринарии Тамбовской области и заключается оно в отлове и перевозке безнадзорных животных в рамках «мероприятий по локализации и ликвидации бешенства».

Напомним, с 1 января 2020 года отлов собак приостановили. Уничтожать их по закону запрещено. Животных следует помещать в приюты, чипировать, а неагрессивных особей можно выпускать на улицу. В Тамбове и области до сих пор нет ни одного приюта, который бы соответствовал требованиям нового законодательства.

О дальнейшей судьбе отловленных в Советском районе города собаках в постановлении ничего не говорится. Как и раньше, эту работу будет выполнять сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал».