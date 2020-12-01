В Тамбовской области усилят охрану молодых елок

Специалисты лесхозов Тамбовской области совместно с правоохранительными органами приступают к работе по охране хвойных молодняков в преддверии новогодних праздников. Соответствующий документ подписал начальник регионального управления лесами Сергей Истомин. Разработаны графики дежурств совместных мобильных групп по охране леса и маршруты патрулирования, зоны размещения контрольных постов.

Особое внимание направлено на охрану территорий леса в местах вероятной вырубки хвойных деревьев. Специалисты управления лесами Тамбовской области призывают тамбовчан не нарушать лесное законодательство и не рубить хвойные деревья. Напомним, что самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена.

- За каждое незаконно срубленное хвойное дерево нарушители привлекаются к административной ответственности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Так, размер административных штрафов для граждан составляет – 3 тысячи рублей. Сумма штрафа для должностных лиц увеличивается в десятки, а юридических лиц — в сотни раз. Также с нарушителя взыскивается причинённый лесному фонду ущерб в размере 2 458 рублей за каждое срубленное дерево. Если сумма ущерба составит 5 тысяч рублей и более, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

О фактах незаконной рубки лесных насаждений, можно сообщить по федеральному телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00, или в региональную диспетчерскую службу 8 (4752) 72-00-14.