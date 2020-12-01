Тамбовчанина во второй раз поймали пьяным за рулем

В Тамбове 43-летний местный житель осужден за повторное вождение в пьяном виде. Ночью, 25 февраля этого года, мужчина употребил спиртные напитки у себя дома, после чего сел в автомобиль «Хендай Солярис» и поехал на улицу Кавказскую. Спустя полчаса на улице Магистральной его задержали сотрудники ППС.

В результате освидетельствования на месте автоинспекторами было зарегистрировано алкогольное опьянение водителя и тамбовчанин был отстранен от управления автомобилем. Результат анализа показал содержание 1,20 мг/л алкоголя в крови водителя. Сотрудники полиции установили, что в сентябре 2017 года задержанный уже подвергался административному наказанию за пьяное вождение.

Нарушителя не остановил административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По окончании предварительного следствия уголовное дело направили в суд.

- Решением суда виновный наказан 180 часами обязательных работ и лишен прав на управление транспортным средством сроком на два года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.