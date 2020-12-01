На Тамбовщину мог попасть антисептик с метанолом

В федеральный Роспотребнадзор поступила информация о случаях отравления антисептиком для рук. Пострадавшие употребляли его внутрь. Выяснилось, что жидкость для обработки рук «ANTISEPT'S» (производитель - ИП Калинин Александр Валерьевич, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, дом 1В), содержала от 62 до 69% метанола. Это наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

- Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует потребителям проявлять бдительность и внимательность при приобретении антисептиков и другой спиртосодержащей продукции, и использовать ее только по назначению, - говорят санитарные врачи. – Всем, кто реализует такую продукцию, необходимо изъять ее из оборота.

О фактах реализации опасного антисептика тамбовчан просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области: 8(4752) 48-03-82 с 8:30 до 17:00.