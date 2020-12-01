Тамбовчане привезли четыре медали с первенства ЦФО по пауэрлифтингу

Сборная Тамбовской области заняла второе общекомандное место на соревнованиях

В Туле с 26 по 28 ноября проходило первенство ЦФО по пауэрлифтингу, на котором сборная Тамбовской области показала достойный результат. Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, тамбовчане завоевали несколько медалей разных достоинств.

Кондрашов Сергей занял первое место в весовой категории до 59 кг. Он набрал в сумме 450 очков (тренер Иванов Сергей Олегович). Еще одна «золото» у Ильи Сергеева. Спортсмен выступал в весе до 83 кг. Набрав 500 очков, он впервые выполнил норматив на присвоение разряда «Кандидат в мастера спорта». Занимается Илья под руководством тренера Громова Александра Борисовича.

Куликов Сергей взял «серебро» в весе до 93 кг. Возможность присвоения КМС дает третье место в весовой категории до 66 кг и Сидорову Александру. Оба спортсмена занимаются под руководством Александра Громова.

- Сборная нашей области, которая была укомплектована воспитанниками ДЮСШ №1 города Тамбова, заняла второе общекомандное место, - сказал руководитель делегации Сергей Иванов.

Фото: управление по физической культуре и спорту Тамбовской области