Тамбовчанин без прав устроил аварию, в которой пострадал 16-летний подросток

Потерявшая управление иномарка протаранила стоящий автомобиль Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток, произошла 30 ноября в пять часов вечера на улице Зеленой в районе дома №29 села Староюрьево. 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Getz» без прав, не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого машина опрокинулась и врезалась в стоящий автомобиль «Geely».

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Hyundai Getz» и его несовершеннолетний пассажир, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ».