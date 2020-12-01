В Котовске заработала почта Деда Мороза

Почтовый ящик для посланий новогоднему волшебнику установили в городском музейном комплексе Котовска

В городском музейном комплексе Котовска начала работу почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Поздравить седовласого волшебника с наступающим Новым годом могут все желающие.

- 4 декабря – Всемирный день заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Это настоящая семейная традиция, когда родители вместе с детьми погружаются в атмосферу волшебства и ожидания чуда. А мы предлагаем нашим жителям принять участие в акции «Послание Деду Морозу», тем самым поздравить его самого с главным зимним праздником, - сказала экскурсовод Светлана Афонина.

В музее установили специальный почтовый ящик для посланий Деду Морозу. Также письмо волшебнику можно направить и на электронную почту: электронную почту - museum.kotovsk@mail.ru. Лучшие поздравления будут опубликованы на сайте учреждения.

Фото: prokotovsk.info