Тамбовчанин, который хотел купить иномарку, отдал аферисту 70 тысяч рублей

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 26-летнего жителя Кочетовки. Мужчина рассказал, что собирался купить автомобиль марки «Хендай Солярис». Он осмотрел понравившуюся ему иномарку и договорился с продавцом о сделке ещё 16 сентября текущего года. Владельцу машины молодой человек передал задаток в сумме 70 000 рублей. Хозяин машины обещал передать ему машину позже, но так этого и не сделал.

Несостоявшийся покупатель авто обратился в полицию. 37-летнего «продавца» нашли и доставили в отдел. В преступлении он признался.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.