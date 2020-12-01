В Тамбовской области сохраняют памятники на «бумаге»

Студенты-архитекторы фиксируют детали объектов культурного наследия Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области продолжает работу «Школа хранителей наследия», созданная в прошлом году в рамках реализации программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура». Студенты ТГТУ совместно со специалистами регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия работают над чертежами и планами старинных зданий.

Так, вместе со специалистами волонтеры уже исследовали несколько объектов культурного наследия: три жилых дома (ул. Советская, 61, 67 и 78) и «Дома Нарышкиной», расположенного по улице Советская, 80. Они подготовили обмерные чертежи и планы зданий, в том числе конструкция стен и архитектурный декор которых выполнены из дерева. Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и наиболее подвержены риску возгорания.

Волонтеры исследовали состояние внешних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятников. Определили размеры зданий и их элементов, выполнили детальные обмеры фрагментов и элементов резьбы зданий. С помощью системы автоматизированного проектирования и черчения «AutoCAD» создали обмерные чертежи фасадов, деталей и шаблонов зданий-памятников.

- Также студенты выполнили и архитектурные обмеры деревянного двухэтажного здания, расположенного на площади Кронштадская, 7, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Строение участвует в формировании исторического ядра застройки на Кронштадской площади.