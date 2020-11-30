В Тамбовской области внук напал с молотком на 81-летнего деда

Утром 29 ноября в реанимационном отделении больницы скончался 81-летний житель Инжавинского района, накануне мужчина был избит. По этому факту в Уваровском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В совершении преступления подозревается 32-летний внук погибшего.

По версии следствия, днем 27 ноября мужчина зашел в комнату, где на кровати лежал его дед, и нанес пенсионеру несколько ударов молотком по голове, после чего скрылся. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где через день скончался.

- В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, устанавливаются обстоятельства и мотива совершённого преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения психического состояния задержанного в рамках расследования уголовного дела ему будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.