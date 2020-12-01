В этом году от ВИЧ умерло 47 жителей Тамбовской области

На Тамбовщине до 4 декабря будут работать телефоны «горячей линии» по профилактике ВИЧ-инфекции:

- Центр СПИД ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница»: 8(4752) 71-96-88, режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8(4752) 72-85-73, режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30,

- Консультативный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8(4752) 72-03-19, режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30;

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора, телефон: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), режим работы: круглосуточно без выходных дней.

Запуск «горячих линий» приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. По информации регионального Роспотребнадзора, Тамбовская область относится к регионам с относительно низким уровнем заболеваемости.

На Тамбовщине за все годы наблюдения общее количество зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией жителей региона на 01.11.2020 года составило 2601 человек. За 10 месяцев этого года зарегистрировано 143 новых случая. Показатель заболеваемости составил 14,08 на 100 тыс. населения. Это в 1,6 раз ниже показателя аналогичного периода прошлого года 2019 г. (22,34). За все годы регистрации ВИЧ-инфекции умерло 661 больных ВИЧ-инфекцией. За истекший период текущего года умерло 47 человек.