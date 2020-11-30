В Тамбове объявили онлайн-конкурс «Мой новогодний город»

В администрации Тамбова объявили о проведении онлайн-конкурса «Мой новогодний город». Горожане могут поучаствовать в трех его номинациях: «Новогодняя игрушка», «Зимний двор» и «Новогодний подъезд».

Создатели новогодних игрушек (они должны быть не меньше 30 см) должны принести их вместе с заявкой в городской управление по связям с общественностью, которое находится на ул. Советской, 182, до 23 декабря. Участники номинаций «Зимний двор» и «Новогодний подъезд» по этому же адресу предоставляют вместе с заявкой фото, презентацию или ролик. Сделать это нужно до 29 декабря.

Победителей конкурса выберут в январе следующего года, а церемония награждения запланирована на 7 февраля. Победители конкурса получат денежные премии в размере 4598 рублей, лауреаты - 2299 рублей. Активных участников школьного возраста наградят дипломами и памятными подарками стоимостью 1000 рублей.