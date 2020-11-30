В начале декабря тамбовчан, болеющих коронавирусом дома, начнут обеспечивать бесплатными лекарствами

Тамбовчане не довольны качеством оказания медицинской помощи, которую получают больные коронавирусом или пациенты с подозрением на COVID-19. Начальник управления здравоохранения Марина Лапочкина признает, что многие жалобы были обоснованы: количество вызовов выросло в 4 раза, персонал работал на износ, не хватало автотранспорта, лекарств, материалов для тестирования. В настоящее время большинство острых вопросов урегулировано. Расширен коечный фонд. Среднее время приезда «Скорой помощи» доведено до 19 минут. В лабораториях нет очередей на тестирование. С начала декабря больным будут доставляться бесплатные лекарства для амбулаторного лечения. На эти цели региону выделено 78 миллионов рублей, причем первые деньги поступили в область еще в начале ноября. Направлены запросы в профильные министерства по увеличению финансирования на улучшение материально-технической базы, увеличение поставок лекарств.

На федеральном и региональном уровнях оказывается всесторонняя поддержка. Например, правительством РФ выделяются средства не только на дополнительную оплату труда сотрудников медицинских организаций, но и на стимулирование работы волонтёров-медиков. Принято решение, что студенты медицинских вузов будут получать по 10 тысяч рублей в месяц, студенты медицинских колледжей по 7 тысяч рублей.

- Волонтёрское движение – это огромный ресурс для решения возникающих проблем, - говорит Марина Лапочкина. - У нас в области работает 380 волонтеров-медиков, из них 230 человек из медицинского института и 150 человек из медицинского колледжа.