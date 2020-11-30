Тамбовские лесхозы заготовят на продажу 30 тысяч новогодних елок и сосен

Цены на елку будут начинаться от 150 рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области лесхозы начинают работу по заготовке новогодних сосен и елей. В этом году на продажу они планируют заготовить около 30 тысяч деревьев.

Приобрести новогоднее дерево можно будет в лесхозах по цене от 150 рублей. Елочные базары заработают в регионе традиционно с середины декабря.

- Заготовка новогодних сосен не наносит ущерба лесам Тамбовщины, так как осуществляется при проведении плановых работ, - сообщают в управлении лесами Тамбовской области.