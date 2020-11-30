На украшение Тамбова к Новому году планируют потратить 4,4 миллиона рублей

До Нового года остается один месяц Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартует подготовка к предстоящему празднованию Нового года. В областном центре первую новогоднюю ель установили у ПАО «Пигмент» на ул. Монтажников. Её открытие состоялось 1 декабря. Городские территории пока стоят без праздничного убранства. Контракт по выбору организации, которая будет украшать главную городскую ёлку и готовить областной центр к празднику, объявили 24 ноября. Подавать заявки на участие в этом тендере по его условиям можно будет до 2 декабря. После того, как в городе определятся с подрядчиком, начнётся работа по «украшательству» Тамбова. На площади Ленина в Тамбове установят 15-метровое дерево, на котором разместят объемные игрушки, цветные шары и светодинамические гирлянды. Здесь же установят двух светодиодных снеговиков высотой 4,2 метра и столько же елей по 3,6 метра. Композицию «75 ПОБЕДА 1945 -2020» на пл. Ленина заменят на инсталляцию «С Новым годом».

Новогоднюю ель по традиции установят у ЛДС «Кристалл», здесь используют искусственную конструкцию высотой 16 метров. На площадке у ледового дворца появится домик «Деда Мороза». В Олимпийском парке и парке Победы смонтируют 12-метровые елочки. Комсомольскую площадь как и в прежние годы украсит светодиодная конструкция «Фужер». Светящиеся шары диаметром по 60-70 сантиметров должны появиться на разворотном кольце по улице Астраханской, в сквере на ул. Гастелло, 32а и на площади Льва Толстого, по последнему адресу установят еще и 4,5-метровые светодиодные деревья. Город украсят гирлянды и разные световые конструкции. На украшение Тамбова к Новому году мэрия планирует потратить 4,4 миллиона рублей, но не исключено, что в ходе аукциона цена может снизиться.