Тамбовчане выступят на чемпионате России по греко-римской борьбе

На соревнованиях в Рязани тамбовские спортсмены завоевали три путевки на чемпионат страны

В Рязани завершился чемпионат Центрального федерального округа по греко-римской борьбе, на котором тамбовские спортсмены взяли три путевки на чемпионат России.

Соревнования пройдут в январе 2021 года в Ростове-на-Дону. Защищать честь региона предстоит Магомеду Абдыеву, Дмитрию Скопинову и Василию Малеванному.

- В копилке сборной команды Тамбовской области две бронзовых медали, авторы которых Абдыев Магомед (весовая категория до 82 кг) и Скопинов Дмитрий (весовая категория до 87 кг). Среди тяжеловесов до 130 кг «серебро» на своей счет записал Малеванный Василий, немногим уступив в финале сопернику, - сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Фото: управление по физической культуре и спорту Тамбовской области