На Тамбовщине бизнесмен, торгующий контрафактом, пытался подкупить полицейского

В городе Рассказово бизнесмен будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Полицейские установили, что в торговой точке, принадлежащей мужчине, продавали контрафактные товары.

Испугавшись наказания, предприниматель попытался дать сотруднику полиции 20 тысяч рублей в качестве взятки, однако страж порядка не принял ее.

- Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки. Санкцией уголовной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом или без него, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.