В Тамбовской области водитель «семерки» пострадал при столкновении с иномаркой

ДТП произошло в Петровском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 29 ноября в 16:40 в Петровском районе. На 363-м километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» столкнулись две машины: отечественная легковушка «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего водителя и иномарка «Kia Optima», за рулем которой находилась 29-летняя женщина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадал водитель «семерки». Его госпитализировали в центральную городскую больницу города Мичуринска.