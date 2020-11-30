Тамбовчанин организовал в собственной квартире наркопритон

В Тамбове полицейские «накрыли» наркопритон на улице Пензенской, который в квартире по месту жительства организовал 31-летний местный житель. Мужчина за определенную плату с посетителей предоставлял место для употребления запрещенных веществ.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ».

- Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.