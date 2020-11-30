В Тамбове после столкновения двух авто «Lada Granta» врезалась в столб

От удара авто выскочило с дороги и врезалось в столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 22-летний мужчина, произошла 29 ноября в 18 часов 20 минут на улице Пролетарской в районе дома №83 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Chevrolet Lacetti», под управлением 31-летнего мужчины, и «Lada Granta», за рулем которой находился 22-летний водитель. После столкновения автомобиль «Lada Granta» в неконтролируемом движении вылетел с дороги и врезался в световую опору.

- В результате аварии водителя автомобиля «Lada Granta» доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.