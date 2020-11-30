Актер тамбовского драмтеатра Валерий Голобородов умер от коронавируса

Валерий Голобородов

На 67-м году жизни скончался Валерий Анатольевич Голобородов – один из талантливых актеров Тамбовского драматического театра, подлинный Мастер сцены. У мужчины ранее диагностировали коронавирус, некоторое время он провел в больнице, но спасти его жизнь медики не смогли.

Валерий Анатольевич родился 20 февраля 1954 года в городе Ново–Горловка Донецкой области. По окончании школы три года служил в морских частях погранвойск на Курильских островах. В 1979 году окончил театральное отделение Ростовского училища искусств, и был приглашен в Тамбовский театр. Вскоре В.А. Голобородов поступил на актерское отделение ГИТИСа и успешно окончил его.

Валерий Голобородов – актёр незаурядный, разноплановый, умный. За более чем сорокалетнюю творческую жизнь создал множество образов как классического, так и современного репертуара. С ним любили работать такие талантливые режиссеры, как Анатолий Иванов, Леонид Шалов, Андрей Лапиков, Геннадий Косюков, Кирилл Панченко, Аркадий Кац.

- Сегодня театр потерял актёра самобытного, неординарного, высоко профессионального. Прощаясь с Валерием Анатольевичем, мы аплодируем ему в последней раз, - говорят в Тамбовском академическом драматическом театре. - Это горькая, невосполнимая утрата для всех нас, кто знал и любил его.

Фото драмтеатра