Тамбовчан ждет пасмурная рабочая неделя

Хмурая погода ждет на предстоящей неделе тамбовчан. По прогнозам синоптиков, большая часть недели будет пасмурной и облачной. И только к выходным небо станет ясным.

Так, в понедельник, 30 ноября, ожидается -3 ночью и -1 и 0 градусов днем. Пасмурно. Ветер юго-восточный 5-6 м/с.

Во вторник, 1 декабря, будет также пасмурно, однако столбик термометра опустится еще ниже: ночью до -7, днем температура воздуха будет держаться в районе -2 градуса.

В среду, 2 декабря, немного распогодится к вечеру. Ночью ожидается -8, днем - до -5. Ветер юго-восточный 2-8 м/с.

В четверг, 3 декабря, будет пасмурно и облачно. Температура воздуха останется на уровне среды с небольшими отклонениями на один градус в течение дня.

Пятница, 4 декабря, также не готовит приятных сюрпризов для тамбовчан. Пасмурно. Ночью -8..-7 градусов, днем -6..-5. Ветер, как и всю неделю, юго-восточный 1-3 м/с.

В субботу, 5 декабря, ясно станет ближе к вечеру. Температура воздуха днем сохранится на уровне пятницы, ночью опустится на градус.

В воскресенье, 6 числа, наконец-то станет ясно, выглянет солнышко. Но при этом столбик термометра значительно опустится. Ночью ожидается до 12 градусов ниже нуля, а днем - до минус семи.