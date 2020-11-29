ФК «Тамбов» могут слить с другим клубом

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова рассказала о тяжелой финансовой ситуации, в которой оказалась команда.

Как сообщает «Спорт Экспресс», долги клуба по зарплате составляют 140 миллионов рублей. Хотя за летние месяцы руководству удалось рассчитаться с футболистами и тренерами. Единственный выход из сложившейся тяжелой и неприятной ситуации - переезд или объединение.

- Наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать, - заявила Ольга Коновалова.