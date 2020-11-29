На утро 29 ноября в Тамбовской области заразились коронавирусом 125 человек

фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 125 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 29 ноября. Из них 36 мужчин, 84 женщины, пять детей (мальчик 16 лет, девочки 5, 7, 9,17 лет). Возраст взрослых от 21 до 69 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с заболевшими. За время эпидемии в области заразились коронавирусом – 13 080 тамбовчан, из них 3380 случаев без клинических проявлений.

Выздоровели 11060 пациентов: 5992 выписали из стационара, 5068 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 743 человека, из них диагноз «пневмония» у 719. На домашнем карантине – 3785 (из них подтвержденных случаев - 1178, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 30787. Выписаны из больниц – 8750.