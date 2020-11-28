В Тамбовской области продолжаются проверки в автобусах

Инспекторы транспортной безопасности управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора) активизировали работу на объектах транспортной инфраструктуры Тамбовской области по соблюдению требований законодательства в условиях распространения коронавируса.

Помимо плановых и внеплановых проверок в области проходят рейдовые осмотры объектов железнодорожного и автомобильного транспорта, а также транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Первостепенное внимание уделено работе железнодорожных и автомобильных вокзалов Тамбовской области.

В ходе проведения рейдов повышенное внимание уделено наличию у персонала средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, антисептиков. Также инспекторы пристально следят за тем, чтобы своевременно проводилась санитарная обработка пассажирских вагонов и салонов транспортных средств, соблюдался график уборки и обработки санитарных узлов на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, имелась разметка для обеспечения социальной дистанции.

Перевозчики в свою очередь приняли дополнительные профилактические меры по защите пассажиров от коронавируса. На всех объектах железнодорожного транспорта и автовокзалах установлены санитайзеры, проводится влажная уборка вокзалов с использованием дезинфицирующих средств, санитарная обработка в пунктах оборота подвижного состава и автопарках, организована возможность приобретения средств индивидуальной защиты, в том числе в поездах дальнего следования.

- Всего инспекторы УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора провели 37 проверок транспортных средств, в ходе которых выявили 45 нарушений действующего законодательства в сфере транспортной безопасности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - По результатам выдано 25 предостережений о недопустимости подобных нарушений.