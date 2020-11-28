В Мичуринске заработал телемедицинский центр для помощи больным коронавирусом

В городской больнице Мичуринска организован телемедицинский центр для дистанционного наблюдения больных коронавирусом. Центр принимает обращения во время работы поликлиники. Медицинские работники колл-центра проводят сбор информации у вновь выявленных COVID-19, уточняют лиц с ними контактирующих, заносят в списки амбулаторных больных. При обзвоне пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, уточняют их самочувствие, если нужна коррекция лечения, то переключают на врача, при необходимости вызывают врача на дом. В день получают консультации порядка ста человек.

Отдельно оператор отвечает на вопросы, поступающие по «горячей линии», связанные с новой коронавирусной инфекцией. В среднем поступает около 20 звонков в день.

Для предоставления квалифицированной медицинской помощи сотрудники телемедицинского колл-центра и «горячей линии» работают в тесном контакте с заведующими поликлинических отделений, регистратурой, психологом.

- Телефоны телемедицинского колл-центра и «горячей линии» размещены на сайте ТОГБУЗ «ГБ им.С.С.Брюхоненко», - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.