Тамбовчане должны заплатить налоги до 1 декабря

Жители Тамбова должны заплатить налоги на имущество физлиц до 1 декабря. Если пропустить этот срок, то уже со следующего дня человек становится должником.

Сначала налоговая инспекция направит должнику требование об уплате недоимки, которое содержит сумму задолженности по налогу и срок исполнения требования. При его игнорировании налоговый орган уже направляет заявление в суд, чтобы взыскать задолженность за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке.

Узнать размер начисленных налогов и сумму долга можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в налоговом органе, предварительно записавшись на прием через официальный сайт ФНС (www.nalog.ru) с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».

Заплатить налоги можно с помощью сервиса ФНС России «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа», через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо иным способом, в том числе через терминалы и сервисы банковских организаций.

- Телефон «горячей линии» по вопросам исчисления имущественных налогов в ИФНС России по городу Тамбову: 57-49-48, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.