Тамбовчанин угрожал подросткам пневматическим пистолетом

26 ноября около 19 часов в Мичуринске в одном из местных сепермаркетов, расположенных на ул. Интернациональной произошел конфликт между 51-летним мужчиной и 16-летними подростками. В ходе ссоры мужчина вытащил пневматический пистолет и начал угрожать молодым людям. Ребята обратились в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, мичуринца задержали и доставили в полицию. Пневматический пистолет марки МР-645К изъяли и отправили на экспертизу.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.