Экс-директора тамбовской дорожной стройфирмы подозревают в неуплате 110 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора фирмы по строительству дорог и автомагистралей. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором фирмы, совместно с другими людьми, личность которых сейчас устанавливается, умышленно включали в налоговые декларации по НДС за 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2 кварталы 2017 года и по налогу на прибыль за 2017-2018 г.г. заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами по приобретению товарно-материальных ценностей, а также занижали реализационные и внереализационные доходы по налогу на прибыль организации. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила более 110 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и лиц, причастных к его совершению, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

За такое преступление грозит до 6 лет лишения свободы.