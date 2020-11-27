Новые скверы Тамбова назовут в честь ветеранов ВОВ

В Тамбовском областном краеведческом музее 27 ноября состоялось заседание ветеранских и общественных организаций. Участники встречи обсудили возможность создания на территории региона скверов, которые планируют разбить к 9 мая следующего года. Новые общественные пространства будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны, живших в Тамбовской области.

- Скверу в Октябрьском районе предлагают дать имя Ильи Вокина. Ветеран ушел из жизни весной 2020-ого года. В честь Александра Боднара предполагается назвать сквер в Советском районе, где расположено летное училище. Штурман авиации дальнего действия скончался на днях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Парковые зоны собираются разбить во всех городах области, а также в сельских территориях.