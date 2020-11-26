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В Тамбове продолжается ремонт водоводов

Коммунальщики устраняют сразу две крупные аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Две аварии на водоводах произошли почти одновременно

Две аварии на водоводах произошли почти одновременно

25 ноября на севере Тамбова практически одновременно произошли две аварии на крупных водоводах диаметром 600 мм. Порывы зафиксировали на ул. Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к 3.

Специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» сразу преступили к устранению повреждения, в ликвидации аварии задействованы 11 единиц техники и несколько рабочих бригад. В коммунальной компании уверяют, что работы не прекращались даже ночью, благодаря чему удалось избежать отключения абонентов от водоснабжения, услуга подается со сниженным давлением.

- К утру 26 декабря поврежденный участок трубы на ул. Советской снят, специалисты готовятся к укладке новой. На Рылеева же в данный момент продолжается откачка воды, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы».

Фото АО "ТКС"