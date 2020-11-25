На севере Тамбова произошла авария на водоводе

Единая городская центральная диспетчерская служба сообщает, что сегодня на севере Тамбова, в районе ул. Советской, 212 обнаружили повреждение водовода диаметром 600 мм. К ликвидации порыва сразу приступили специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы

- На период устранения аварии возможно снижение давления горячего и холодного водоснабжения в северной части города (бульвар Энтузиастов, улицы Рылеева, Мичуринская, поселок Северный), - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - В настоящее время работы продолжаются, полное устранение аварии планируется к утру 26 ноября.