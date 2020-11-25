Тамбовчанин смертельно ранил в ногу приятеля во время застолья

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, 30 мая 2020 года потерпевший находился в квартире осужденного, где они совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в правую ногу.

О случившемся злоумышленник рассказал своей матери, которая сразу вызвала скорую помощь. 34-летнего потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, однако его жизнь спасти не удалось и он скончался на следующий день.

— Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.