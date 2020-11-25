Следователи возбудили уголовное дело после жалоб тамбовчан в программе «Мужское/Женское»

В Тамбове после выхода передачи «Мужское/Женское» на федеральном канале, в которой горожане рассказали о нечеловеческих условиях жизни в разрушающихся домах, возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В программу обратились жильцы нескольких корпусов дома № 49 по улице Максима Горького. Они рассказали, что на стенах дома снаружи и внутри имеются огромные трещины, в квартирах влажность и плесень, зимой в квартирах очень холодно. Этот дом, построенный более 100 лет назад, давно признан аварийным, но до сих пор не расселен, по мнению жильцов, из-за бездействия городской администрации. От предлагаемого жилья маневренного фонда жители дома отказываются, ссылаясь на то, что условия проживания в нем не лучше, чем в их квартирах. В таких же непригодных для проживания условиях находятся и жильцы дома № 10 по улице Ленинградской города Тамбова, однако их дом до сих пор даже не признан аварийным.

- В настоящее время следователи запрашивают и изучают необходимую документацию, ведут допросы ответственных должностных лиц, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.