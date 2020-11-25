Молодой тамбовчанин предстанет перед судом за сбыт фальшивых денег

В Тамбовском районе за сбыт поддельных денежных купюр будут судить 23-летнего местного жителя. 20 мая этого года сотрудники банка в поселке Строитель Тамбовского района сообщили в полицию о том, что они обнаружили поддельные пять тысяч рублей.

Как установили полицейские, ранее в банк для проверки купюры заходила молодая супружеская пара. До этого они пытались через банкомат положить ее на свой счет, но терминал отказался принимать купюру. 20-летняя девушка и 23-летний молодой человек были задержаны и опрошены.

Позже выяснилось, что это не первая попытка сбыта данной купюры. В этот же день тамбовчанин собирался расплатиться ею в магазинах на территории поселка Строитель, но продавец отказалась принимать купюру, заметив подделку.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования полицейские опросили подозреваемого и его молодую жену.

Стражи порядка установили, что парень нашел на севере Тамбова три купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Две из них он успешно сбыл на территории Тамбова и Тамбовского района. Позже одну поддельную купюру нашли в управлении Росинкассации по Тамбовской области при пересчете выручки магазина по продаже алкогольных напитков. По факту сбыта возбуждено еще одно уголовное дело.

— Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе из автомобилей. Сотрудниками полиции УМВД России по городу Тамбову и ОМВД России по Тамбовскому району проведен опрос свидетелей, изучены записи с камер видеонаблюдения магазинов, где происходил сбыт купюр, проведен сбор улик и доказательств совершения преступлений. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.