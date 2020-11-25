Главой города Рассказово вновь стал Алексей Колмаков

Алексей Колмаков - глава города Рассказово Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Рассказово 25 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. На эту должность был вновь избран 46-летний Алексей Колмаков.

Помимо него на кресло градоначальника претендовала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации г. Рассказово Лариса Сухорукова.

Алексей Колмаков занимал должность главы города Рассказово с 30 июля 2010 года. До этого он был первым заместителем главы администрации города и временно исполнял полномочия градоначальника.