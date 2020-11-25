Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тамбовчанин задушил своего дядю во время ссоры

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

В Тамбове вынесли приговор 38-летнему мужчине, который расправился со своим родным дядей. По версии следствия и суда, 10 февраля этого года в квартире, где проживали дядя, злоупотребляющий спиртным и племянник, между родственниками возникла ссора. Мужчина избил своего 47-летнему дядю, а потом задушил. Мужчина скончался на месте.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКр по Тамбовской области.

Криминал