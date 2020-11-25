Следственный комитет и прокуратура после выхода передачи на федеральном канале проверят, почему тамбовчане живут в разрушающихся домах

24 ноября на федеральном канале вышла программа «Мужское/Женское», в которой обсуждались проблемы жителей двух домов города Тамбова, расположенных на ул. М. Горького, 49 (несколько корпусов) и ул. Лермонтовской, 10. Жильцы ул. Горького рассказали, что дом, в котором они проживают, 1908 года постройки, давно признан аварийным, но до сих пор не расселен. На стенах дома снаружи и внутри огромные трещины, в квартирах влажность и плесень, температура зимой в квартирах 8 градусов. Жильцы отказываются от предлагаемого городской властью жилья из маневренного фонда, ссылаясь на то, что условия проживания в нем не лучше, чем в их квартирах. В таких же ужасающих условиях проживают и жильцы дома № 10 по улице Ленинградской города Тамбова, однако их дом до сих пор даже не признан аварийным.

- По изложенным фактам следственными органами СУ СКР по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц, - сообщает СУ СКР по региону.

Аналогично отреагировали на передачу в прокуратуре Тамбовской области, здесь также проведут проверку.