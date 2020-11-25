Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 ноября: прирост больных за сутки составил 121 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 25 ноября, достигло 12589 человек. Из них выздоровели 10488 человек, 73 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 121 жителя региона. Среди них 43 мужчины и 76 женщин в возрасте от 19 до 79 лет, а также годовалый мальчик и 3-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 710 человек, из них диагноз «пневмония» у 687 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.