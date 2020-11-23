Тамбовчанин из мести выложил в Интернете интимные фото экс-сожительницы

Житель Первомайского района получил судимость за распространение сведений о частной жизни своей бывшей сожительницы. Когда пара жила вместе, мужчина сделал фотографии гражданской супруги в обнаженном виде. После расставания сожитель из мести решил выложить эти фото в соцсети «ВКонтакте». В посте были указаны фамилия, имя и отчество бывшей супруги, а также адрес ее проживания. В отношении мужчина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал себя виновным в совершении преступления, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов.